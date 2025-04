Fi | Salvini al Viminale? No cambiamenti

cambiamenti". Così il portavoce di FI, Nevi, su Affaritaliani.it, a proposito dell'idea della Lega di un ritorno di Salvini al Viminale. L'attuale ministro Piantedosi sarebbe candidato alle Regionali della Campania. "E' la linea della Lega, poi c'è tutta la coalizione",dice Nevi. "Nel caso, si dovrebbe rivedere l'intero equilibrio dell'esecutivo. In questo momento preme pensare alla situazione internazionale" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.04 "Ognuno è libero di chiedere ciò che vuole. Ma per noi il governo va bene come è attualmente, senza". Così il portavoce di FI, Nevi, su Affaritaliani.it, a proposito dell'idea della Lega di un ritorno dial. L'attuale ministro Piantedosi sarebbe candidato alle Regionali della Campania. "E' la linea della Lega, poi c'è tutta la coalizione",dice Nevi. "Nel caso, si dovrebbe rivedere l'intero equilibrio dell'esecutivo. In questo momento preme pensare alla situazione internazionale"

Lega, la sfida al governo: “Salvini al Viminale e il Nord resti a noi”. La Lega chiede il ritorno di Salvini al Viminale. La Lega vuole il ritorno di Salvini al Viminale, per Piantedosi una candidatura in Campania. Congresso Lega, Molinari: "FI contraria al ritorno di Salvini al Viminale? Qui diciamo quello che pensiamo noi". "Salvini deve tornare al Viminale": dal congresso della Lega una nuova grana per Meloni. FI: Salvini al Viminale? No cambiamenti. Ne parlano su altre fonti

La Lega chiede il Viminale per Salvini, ma c’è lo stop di Forza Italia - Il leghista Crippa ribadisce: “Spero che Piantedosi possa fare il candidato in Campania”. Nevi (FI): “Il governo va bene così, altrimenti andrebbe rivisto l’equilibrio dell’esecutivo” ... (msn.com)

Congresso Lega, Molinari: "FI contraria al ritorno di Salvini al Viminale? Qui diciamo quello che pensiamo noi" - (LaPresse) - “Questo è il congresso della Lega e il congresso della Lega dice quello che ritiene la Lega, la base, i militanti e i dirigenti ... (stream24.ilsole24ore.com)

Nevi: 'Per FI il governo va bene così, senza cambiamenti' - "Ognuno è libero di chiedere ciò che vuole. Ma per noi il governo va bene come è attualmente senza alcun cambiamento". Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervistato da Af ... (msn.com)