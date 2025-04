Scafati maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe | in fiamme 17mila mq – VIDEO

fiamme 17mila metri quadrati a Scafati, in provincia di Salerno. L'Arpac ha avviato il monitoraggio dell'aria."Da 24 ore squadre locali, supportate per tutta la notte (6 aprile) anche dai comandi di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, impegnate a Scafati per l'incendio di un capannone industriale di 17.000 mq adibito allo stoccaggio di ecoballe: la copertura della struttura è crollata, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per le lunghe operazioni di spegnimento e bonifica". È quanto si legge sul profilo X dei Vigili del Fuoco. Il sito interessato dalle fiamme è "Seneca" a via Galileo Ferraris nel comune di Scafati (Sa).#Salerno, da 24 ore squadre locali, supportate per tutta la notte anche dai comandi di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, impegnate a Scafati per l'#incendio di un capannone industriale di 17.

