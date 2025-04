Top! Era tra il pubblico Serale Amici 24 dietro le quinte spunta proprio lui | bello e con papà vip

Serale di Amici 24 con figlio del vip dietro le quinte. Tante emozioni nell'ultimo appuntamento della fase finale del talent show di Canale 5. Abbiamo assistito alla caduta di Chiara che si è fatta male. La ballerina è stata protagonista anche di un momento 'piccante'.Durante la performance ha infatti baciato il ballerino Michele, scatenando la reazione di TrigNo. Problemi in vista? In realtà il fidanzato di Chiara l'ha presa piuttosto bene rispondendo alla domanda di Maria De Filippi "Come ti senti?" con un ironico "Devo bere". Ma dietro le quinte del programma ecco spuntare José Sebastiani, figlio di Amadeus, che ha condiviso sui social un divertente video.Leggi anche: "Ho una notizia su mio figlio Josè". Amadeus lo annuncia a tuttiCosa fa Amadeus prima di entrare in scenaNel video José Sebastiani mostra come si prepara suo padre prima della registrazione.

