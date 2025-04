Arteta si lamenta di fallimenti familiari dell’Arsenal mentre Goodison Draw finisce essenzialmente la sfida del titolo

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-05 17:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Mikelha ammesso che l’Arsenal ha disegnato troppe partite perre seriamente il Liverpool nella gara deldella Premier League dopo essere stato detenuto aPark da Everton.L’Arsenal ha avuto la possibilità di tagliare il vantaggio di Liverpool a nove punti con la vittoria contro i rivali del Merseyside dei Reds, e hanno preso il comando al 34 ° minuto attraverso Leandro Trossard.Tuttavia, i Gunners sono stati ancorati per quattro minuti nel secondo tempo quando Iliman Ndiaye si è convertito dal punto di penalità per quattro minuti nel secondo tempo dopo che l’arbitro ha governato Myles Lewis-Skelly aveva fatto fallire Jack Harrison.Ha segnato l’undicesimo sorteggiodella stagione.