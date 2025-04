Nerdpool.it - Jundo – le uscite di aprile e un nuovo annuncio

presenta lediinsieme a un. Continuate a leggere per scoprire tutte le novità.Dear Door 1 + Keychain – 12,99€Autrice: PlutoGenere: Boys Love, FantasyData uscita: 92025 (Pre-OrderShop)Disponibilità:Shop, Stand, fumetteriaUscita: BimestralePromo: Keychain di Cain disponibile sulShop e in FieraLost in The Cloud 6 Special Edition – 49,99€Autrice: PaskimGenere: Boys Love, Slice of Life, ScolasticoData uscita: 162025 (pre-order 1 Marzo)Disponibilità:Shop, Stand, fumetteriaUscita: BimestraleLa Special Edition di Lost in the Cloud 6 è un’edizione deluxe che accompagna la pubblicazione italiana del sesto volume di Lost in the Cloud dell’autrice Paskim.Oltre al volume, include sei gadget esclusivi:Un peluche di CirrusUna tote bag in cotone con tascaDue cartoline in formato PolaroidUn portachiavi in stoffa di Chan-ilUnaNow CardI gadget sono disponibili solo nella Special Edition e non verranno venduti separatamente.