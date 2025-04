Arresto a Pozzuoli 36enne rompe il naso alla ex e tenta di buttarla giù dal Belvedere

Pozzuoli dopo aver aggredito l'ex moglie di 25 anni, è accusato di tentato omicidio e maltrattamenti Notizie.virgilio.it - Arresto a Pozzuoli, 36enne rompe il naso alla ex e tenta di buttarla giù dal Belvedere Leggi su Notizie.virgilio.it Un uomo è stato bloccato dai carabinieri adopo aver aggredito l'ex moglie di 25 anni, è accusato dito omicidio e maltrattamenti

