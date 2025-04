Laprimapagina.it - Firenze. Marine Le Pen si collega al congresso della Lega: la nostra lotta è per la libertà dei popoli

Le Pen ha sorpreso tuttindosi in video con il, presentata dal segretario Matteo Salvini. Durante il suo intervento, Salvini ha definito la condanna all’ineleggibilità per 5 anni di Le Pen “un atto di violenza, arroganza e ingiustizia”. La leader dell’estrema destra francese ha parlato con fermezza, facendo riferimento alla sua esperienza con il sistema giuridico: “Sai benissimo quello che sto vivendo, hai vissuto anche tu gli attacchigiustizia (riferendosi al processo Open Arms, ndr), contro coloro che proteggono la sovranità del Paese. L’attacco nei miei confronti è molto violento, anche contro il popolo francese. I francesi non potranno scegliere il loro candidato per la presidenza, visto che ero favorita. Noi lotteremo, non cederemo mai di fronte a questa violenza.