Vedono i carabinieri invertono la marcia e scappano | un 28enne arrestano l’altro in fuga

carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso hanno arrestato per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un 28enne di origine marocchina, residente a Cesena. Durante un posto di controllo notturno in via Trento e Trieste a Lazzate, i militari hanno notato un'autovettura che, alla loro vista, ha improvvisamente invertito la marcia dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità che si è concluso a Lentate sul Seveso, nei pressi del Parco delle Groane, dove il mezzo è finito contro un muretto. Dal veicolo sono scesi due uomini che hanno tentato di fuggire a piedi. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'altro è stato raggiunto e bloccato all'interno del corsello dei box di un condominio.

