Tragedia nel Tarantino quattro giovanissimi morti in un incidente | Giorgio Massaro Paolo Marangi Giorgia Narducci e Anita Di Coste

Tragedia sulla provinciale 110, che collega Lizzano a Faggiano, in provincia di Taranto. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, quattro giovani hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. Le vittime sono Giorgio Massaro, 23 anni, alla guida del veicolo, Paolo Marangi, 19 anni, e due ragazze di soli 16 anni: Giorgia Narducci e Anita Di Coste, tutte originarie della zona.Il gruppo, secondo quanto ricostruito, stava tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno di Massaro in un locale. Viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo in uscita da una curva, ribaltandosi e finendo contro un albero nei pressi della centrale Enel di Lizzano.L'impatto è stato devastante: due dei giovani sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, mentre gli altri due sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati estratti dai vigili del fuoco.

