Internews24.com - Inter Lazio Primavera 0-0 LIVE: ci prova Maye da fuori

Leggi su Internews24.com

di Marco Blasi: segui con noi il racconto del match valido per la 32a giornata di campionato1Tutto pronto perla sfida valida per la 32a giornata del campionato1. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACAinizia10? Guizzo di De Pieri che va sul fondo e mette al centro, guadagnando un calcio d’angolo che però si chiude con un nulla di fatto.15?dalla distanza calcia un bolide di sinistro parato in due tempi dal portiere biancoceleste., IL TABELLINOMarcatori:Ammoniti:LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 6, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 27 Pinotti.