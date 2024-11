Ilrestodelcarlino.it - Parapiglia tra donne all’alba. Intervengono ambulanza e polizia

Tensione ieri mattina in centro, al bar Ternana, dove si sono dovute concentrare pattuglie del commissariato e dellalocale per evitare che una colluttazione tra ragazze degenerasse. L’episodio si è verificato all’interno del locale che si trova in via Duca degli Abruzzi a Civitanova, intorno alle 6.30, un orario in cui il bar è molto frequentato per le colazioni sia da chi si alza presto, sia da chi chiude il rito della movida notturna con il cappuccino.