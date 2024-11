Ilrestodelcarlino.it - Nuova illuminazione e un milione di fondi in arrivo per la basilica di Santo Stefano

Bologna, 4 novembre 2024 -e nuoviper ladi. Il nuovo impianto è costato oltre 500.000 euro e permette di migliorare l'impatto ambientale e l'efficienza energetica della struttura. E' stato realizzato con il contributo di Fondazione Carisbo, Emil Banca e Gruppo Coesi. Le luci potranno essere regolate in base alle esigenze e valorizzare così le opere d'arte e i punti più significativi della. Iper interventi urgenti sono stati annunciati dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni presente all’inaugurazione del nuovo impianto elettrotecnico della. "C'è già un- spiega - che avevano chiesto per gli interventi più di urgenza". (DIRE) Bologna, 4 nov. -luce per ladia Bologna. E presto anche nuoviper interventi urgenti sulle Sette Chiese. Lo annuncia la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, oggi pomeriggio all'inaugurazione del nuovo impianto elettrotecnico della