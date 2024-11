Lanazione.it - Neonati prematuri: casa chiusa: "Progetto in stallo da mesi. Aoup spieghi questo ritardo"

E’ ancora in, dopodalla chiusura, la situazione dellaalloggio per le madri dei. E la lista "Una città in Comune-Rifondazione Comunista" torna a chiedere risposte a Regione e. Il servizio, nato nel 2002, grazie proprio all’attivazione delle madri che avevano vissuto il trauma del parto pretermine, ha preso in carico più di 2500 nuclei familiari in venti anni. "Ma ora sulè caduto un pesante silenzio - afferma il capogruppo Auletta - nonostante impegni e promesse, è tutto fermo. Nello scorso giugno in Seconda Commissione Consiliare, a seguito della nostra iniziativa, la dirigenzaaveva annunciato l’imminente bando di coprogettazione ‘a costo zero’ per la gestione di una nuovaalloggio in un reparto riadattato, snaturando completamente la complessità del servizio assicurato da 20 anni.