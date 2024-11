Spazionapoli.it - “Napoli? Ci giocheremo il primo posto”, il calciatore lancia la sfida agli azzurri!

La settimana appena iniziata avrà un sapore molto particolare. Infatti, domenica sera è in programma il big match tra Inter ea San Siro. Sono giorni molto intensi quelli che precedono la supertra Inter e. Le due squadre saranno faccia a faccia nel prossimo weekend, quando gliviaggeranno verso Milano per un appuntamento epico. L’importanza della partita è aumentata ancor più nelle ultime ore grazie alla “caduta” dei partenopei contro l’Atalanta. Infatti, la Dea non ha solo sconfitto a domicilio la squadra di Antonio Conte, ma ha anche riaperto la corsa scudetto. Non a caso, ci sono diverse squadre racchiuse in pochissimi punti, ma in modo particolare l’Inter è ad una sola lunghezza dalla vetta. Per tutti i motivi sopracitati, è possibile captare l’importanza dellatra Inter e. Gli, in caso di sconfitta, perderebbero il primato dopo diverse giornate al comando.