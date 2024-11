Mercato auto Italia a ottobre perde il 91%

Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Italia, a ottobre perde il 9,1%

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Continua il trend negativo delno dell’: a2024 si è infatti registrato un calo del 9,1%, con 126.488immatricolate rispetto alle 139.078 dello stesso mese 2023. Mentre nel trimestre agosto-la flessione è del 10,7%. Nei primi dieci mesi dell’anno, raggiungendo 1.328.663 unità targate, la crescita complessiva è pari a un misero 0,96% rispetto a 1.316.001 dello stesso periodo 2023. Volume distante anni luce (-18,3%) rispetto al pre-pandemia. Pertanto, Unrae – Unione nazionale rappresentantiveicoli esteri – ha rivisto al ribasso di 30 mila unità le precedenti previsioni di luglio per il 2024, “a causa di un terzo trimestre al di sotto delle aspettative senza alcuna prospettiva che il quarto sia in grado di recuperarne il gap. Il volume totale di immatricolazioni è previsto ora in 1,59 milioni di vetture, con un modesto incremento dell’1,5% sul 2023, ancora in forte deficit (-17%) rispetto al pre-Covid, dovuto anche ad un persistente indebolimento del potere d’acquisto delle famiglie.