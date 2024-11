Amica.it - Martin Margiela (lo stilista) torna ad Anversa, ma non come ci si aspettava

Appassionati di moda,to con una nuova creazione, ma non èsembra. Il designer prodigioso che ha rivoluzionato il fashion system con le sue collezioni concettuali,a far parlare di sé sotto una nuova veste. Perché dopi il suo ritiro dal panorama fashion l’exinvisibile si è spostato nel mondo dell’arte. E la sua ultima opera, Blinds, è appena stata inaugurata nel cuore di. Perdere le tracce di, anche da direttore creativo del suo omonimo brand, è sempre stato facile. Il designer infatti lascia che siano le sue creazioni a parlare per lui. Ecco cosa ci racconta la sua ultima opera.