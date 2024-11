Quifinanza.it - Maia Sandu riconfermata presidente della Moldavia: una vittoria al fotofinish

A 52 anni, lariconquista la guida, sconfiggendo l’avversario Alexandr Stoianoglo, ex procuratore sostenuto da Mosca, con un margine tirato al limite: 54% contro 45%. Ancora una volta, come già avvenuto nel recente referendum sull’Europa, i voti dei moldavi all’estero hanno giocato un ruolo decisivo. Con un’affluenza al 54,08% che ha portato alle urne 1,7 milioni di cittadini, i moldavi residenti all’estero hanno partecipato in massa, superando i 310mila votanti, un numero mai raggiunto prima, ben oltre le 240mila preferenze espresse nel primo turno. Un paese a metà: lo scontro tra mondi diversi Larimane sospesa tra due mondi, dove il volto russo e quello rumeno si confrontano con visioni opposte.