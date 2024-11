Linkiesta.it - L’iniziativa di Sace per aiutare l’export delle imprese italiane in Vietnam

Quarantadue milioni di dollari per promuoveredel Made in Italy in. È questarivolta principalmente alle piccole e medieche operano nei settori dello zucchero, dell’alimentare ebevande annunciata da(Servizi assicurativi e finanziari per le), il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell’Economia efinanze. L’operazione si concretizza attraverso un accordo con Ttc Agris, uno dei leader nella lavorazione e distribuzione dello zucchero nel mercatoita.garantirà un finanziamento complessivo di quarantadue milioni di dollari, erogato dalla banca Ing, con una durata di cinque anni. Questo prestito permetterà a Ttc Agris di accedere a finanziamenti a lungo termine in valuta forte, supportando la crescita dell’azienda e i suoi investimenti sia sul mercato locale che su quello internazionale.