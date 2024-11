La vittoria su Rybakina è già storia passata ora a Riyadh c’è la n1 Sabalenka per Jasmine Paolini

Leggi tutto su Sportface.it

vorrebbe che questo 2024 non finisse mai. Una stagione che non può essere che definita come superlativa per la tennista toscana, che sabato è diventata la prima tennista italiana a vincere un match d’esordio alle WTA Finals. Altre prime di lei, tra cui la compagna di doppio Sara Errani, erano riuscite a vincere degli incontri nel torneo riservato alle 8 migliori giocatrici, ma nessuna prima d’ora aveva iniziato con il piede giusto il torneo. Lo ha fatto invece l’allieva di Renzo Furlan, come sempre bravissima a sfruttare quella che era oggettivamente una buona occasione, ovvero sfidare un’Elenaal rientro dopo due mesi lontana dai tornei e che aveva giocato solo un paio di incontri da luglio in avanti. Ma uno dei punti di forza della 28enne di Castelnuovo di Garfagnana in questa sua ascesa verso l’elité del tennis risede proprio in questo.