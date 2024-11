Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner arriva a Torino per le Atp Finals: "Dove alloggia", roba per pochissimi

Manca poco, ancora qualche giorno e il 10 novembre prendono il via ale ATP, il torneo in cui giocano solo i migliori 8 tennisti al mondo, secondo il piazzamento nel ranking. Il nostro, testa di serie numero 1, è già in città e si sta allenando per farsi trovare pronto, dopo aver saltato il torneo di Parigi-Bercy. L'azzurro alloggerà all'Hotel Principi di Piemonte, uno dei più antichi e rinomati della città , in pieno stile razionalista. Una struttura a 5 stelle che garantisce il massimo del comfort e dell'eleganza e che farà da base per il tennista di Sesto Pusteria. Al suo interno una cucina di altissimo profilo (il Ristorante Casa Savoia, curato dal noto chef Michele Griglio) e una spa con bagno turco in tradizionale stile mediorientale, una classica sauna finlandese, una grande vasca idromassaggio e altri servizi.