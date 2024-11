Lanazione.it - Gudmundsson, non è ancora finita. La Procura ricorre contro la sua innocenza

Firenze, 4 novembre 2024 - Non èconclusa la vicenda giudiziaria che ha per protagonista l'attaccante della Fiorentina, Albert, arrivato nel corso dell'estate dal Genoa e attualmente fermo per una lesione muscolare che lo terrà ai boxper un paio di settimane. Il suo ritorno in campo è previsto nelle prime partite dopo la sosta del campionato di metà novembre. Dicevamo della sua vicenda giudiziaria. Dall'Islanda è rimbalzata la notizia secondo cui ladella Repubblica islandese ha deciso dire in appellola sentenza, lunga 39 pagine contenenti le motivazioni, che lo scorso 10 ottobre aveva dichiarato innocente Gudmudsson al temine del processo svolto a Reykjavík. L'islandese era stato accusato di cattiva condotta sessuale (e quindi di stupro) da una ragazza. I fatti risalgono all'estate del 2023 in un locale proprio di Reykjavík.