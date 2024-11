Ilfoglio.it - Garozzo lancia l’allarme scherma

Parata e risposta. La sequenza dei colpi nellainsegna che, per attaccare, bisogna saper reagire alle mosse avverse. A volte capita di incassare la stoccata. Nessun problema: si pensa già all’assalto successivo. Anche togliendosi maschera e corazzetta. Daniele, fiorettista, ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Parigi, a pochi mesi dall’inizio, per un’improvvisa malformazione cardiaca. Quasi una beffa per un medico, laureato in Medicina con tesi in chirurgia vascolare.è anche l’ultima medaglia d’oro olimpica a livello individuale dellaitaliana. L’ha vinta a Rio de Janeiro otto anni fa. Una distanza eccessiva, anche per chi potrebbe considerarla un vanto: “È passato troppo tempo. Laitaliana è a un crocevia, bisogna metterci le mani ora. Ci sono diverse criticità che possono essere di difficile risoluzione”. Ecco il contrattacco.