Elezioni Usa 2024 in dieci Stati si vota anche sull’aborto | l’ambiguità di Trump e le promesse di Harris sul corpo delle donne

Lepresidenziali americane di martedì 5 novembre si giocherannosul. Il tema dell’accesso all’aborto è stato uno dei dossier più discussi della campagna elettorale Usa, tornato centrale nel dibattito dopo che la Corte Suprema nel 2022 ha eliminato il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza a livello federale. Kamalae Donaldpromettono due distinte visioni sulla tutela dei diritti riproduttivi. Se da una parte la democratica tira dritto sulla libertà di autodeterminazione(molto più di Joe Biden, che era un cattolico praticante), il repubblicano – che rivendica la nomina dei tre giudici della Corte Suprema, che ha abrogato la garanzia federale – fa fatica a esprimere posizioni nette rischiando di scontentare tutti. I referendumin 10La legislazione proibizionista introdotta in diversi, dopo il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade del giugno 2022 che ha posto fine al diritto all’aborto a livello nazionale e ha demandato la questione ai singoli, non piace a una larga maggioranza di elettori ed elettrici del Grand Old Party, che potrebbero nonre repubblicano.