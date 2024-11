Gamberorosso.it - Ecco le nuove regole per commercializzare i cibi del futuro

L'Europa ha tutta l'intenzione di prendere seriamente l'approccio aidel, tanto che la Commissione europea ha incaricato l'Efsa (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma) di aggiornare le linee guida su come preparare e presentare le domande pernuovi alimenti nell'Ue. Si tratta di una sorta di integrazione delle procedure già esistenti, in vigore dal 2018, a fronte di nuovi prodotti che presto si affacceranno nel mercato europeo, come nel recente caso della start up francese Gourmey e del suo foie gras da carne coltivata. Come dichiara l'Efsa questi aggiornamenti si applicheranno a tutte le domande di autorizzazione di nuovi prodotti alimentari presentate alla Commissione europea a partire da febbraio 2025.