Iodonna.it - Dopo la settimana in Spagna, l'ex Velina e l'aspirante attore ai ferri corti con i coinquilini

L’undicesima puntata del Grande Fratello 2024, in onda stasera alle 21.35 in diretta su Canale 5, si preannuncia ricca di confronti e probabili scontri. Attualmente i protagonisti assoluti degli umori contrastanti all’interno della casa sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, rientratiqualche giorno di permanenza al Gran Hermano. La loro unione ha fatto storcere il naso a quasi tutti i coinquilini, sospettosi che si tratti solo di una tattica per guadagnarsi i riflettori. In particolare a Helena Prestes. Poi c’è la liasion tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, presto a un bivio. A muovere le fila, il conduttore Alfonso Signorini coadiuvato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dall’addetta ai social Rebecca Staffelli.