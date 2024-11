Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lazio-Cagliari: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre ildell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i rossoblu di Nicola in tempo reale Laospita ila Roma nel monday night che chiude l’undicesima giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che saràdall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Baroni e Nicola, allenatori di(foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dalle larghe vittorie contro il Genoa in casa e il Como in trasferta, i biancocelesti di Marco Baroni – privi dello squalificato Tavares – vanno a caccia della terza vittoria di fila per agganciare Atalanta e Fiorentina al terzo posto in classifica. Lo scopo è quello di continuare a cullare il sogno di un posto in Champions e di prepararsi al meglio per la sfida di Europa League contro il Porto. I rossoblu di Davide Nicola, al contrario, vengono dalle sconfitte contro Udinese e Bologna che hanno complicato il cammino dei sardi, i quali hanno ora bisogno di un risultato positivo.