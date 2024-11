Lanazione.it - Denuncia il furto dello scooter, ma è una bugia: nei guai insieme al marito

La Spezia, 4 novembre 2024 - Alla guida, senza patente, di unosenza assicurazione e revisione, dichiara il falso per salvarsi:taal. Durante il normale servizio di controllo del territorio in via XX Settembre, una pattuglia della polizia locale ha notato unoin sosta, nei pressi di un noto hotel cittadino, col motore acceso e le chiavi inserite. Immediatamente ha avviato gli accertamenti di rito per verificare che il veicolo non fosse stato rubato e ha contattato i proprietari, una coppia spezzina per la restituzione. Tuttavia da controlli più approfonditi, loè risultato privo di assicurazione, con omessa revisione e con gravami fiscali per debiti.