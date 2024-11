Liberoquotidiano.it - Bengalese stupra una 16enne in stazione. Tivoli, violenza e orrore: come l'hanno fermato

Stava violentando unaalladi, ma è stato bloccato dai presenti, che, allertati dalle grida di aiuto della ragazzina,chiamato i carabinieri. Per l'episodio i Carabinieri della Compagnia diarrestato in flagranza un ventiquattrenne originario del Bangladesh senza fissa dimora. Scattato l'allarme, i militari sono arrivati rapidamente sul posto e, soccorsa la ragazza, secondo le direttive del Pm di turno della Procura della Repubblica di, laaccompagnata all'ospedale di, dove è stato attivato il Codice Rosa. La ragazzina è stata quindi ascoltata dai carabinieri in modalità protetta alla presenza di un'esperta.