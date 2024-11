Iodonna.it - Ampi e comodi, i jeans larghi sono i protagonisti denim dell’Autunno Inverno 2024/2025. Ecco come abbinarli con stile a 50 anni

Chi ha detto che inon vadano messi anche a 50cinque outfit di tendenza per indossare ia qualsiasi età., ottimi per mascherare le imperfezioni e snellire fianchi e polpacci. Bomber e stivaletti Per esaltare il loro lato casual e giovanile senza rinunciare all’eleganza, bastano un bomber oversize e degli stivaletti. Leggi anche ›abbinare ia 50? 5 outfit giovanili da copiare adesso Cappotto corto e dolcevita Il look più elegante, che punta sui contrasti. Il cappotto corto di tendenza, caban, con cintura o doppiopetto, evita l’effetto sacco. Blazer, camicia e sneakers Una triade sporty chic perfetta per l’età, quella composta dalla camicia da uomo, la giacca da tailleur e i baggy