Lanazione.it - Alluvione, un anno dopo : "Nessuna commemorazione per ricordare le nostre vittime"

"Il Comune non ha organizzato nessun evento per commemorare l’del 2 novembre dello scorso. Senza dimenticare i danni al territorio, siamo l’unico paese del circondario ad aver subìto la perdita più grave, quella di vite umane (nella foto l’auto di Antonio Madonia e della moglie Teresa Perrone ritrovata dai soccorritori, ndr). Mentre a Campi Bisenzio sfilava il gonfalone del Comune in testa ad una comunità unita che ha ricordato quel tremendo giorno, a Vinci non si è avuta questa sensibilità istituzionale: neppure un ricordo a titolo personale sui social da parte del sindaco o degli assessori". È il pensiero dei consiglieri comunali di centrodestra Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Manuela Musetti ed Egidio Varrecchia, i quali haccusato l’amministrazione di non aver fatto abbastanza perl’accaduto in occasione nell’anniversario.