Alluvione Spagna Ancelotti | Era giusto che il calcio si fermasse

Di fronte all’che ha colpito Valencia, e si sta muovendo verso la Catalogna, Carlo, allenatore del Real Madrid, alla vigilia dalla sfida di Champions League contro il Milan, ha espresso il suo rammarico per la decisione della Liga di giocare otto partite su 10 nello scorso week end. «Siamo tristi e siamo tutti vicini alla gente di Valencia», ha detto, «capirete che parlare diin questo momento è molto complicato, così come giocare a». L’ex Milan e Juve si è dichiarato contrario alle decisioni dei vertici del pallone spagnolo: «Ilè una festa, e a una festa si partecipa quando stanno tutti bene», ha osservato l’allenatore italiano, «ilè la cosa più importante tra le meno importanti».: «Il potere di allenatori e calciatori è pari a zero»non ha nascosto la sua frustrazione per l’assenza di voce dei protagonisti delnelle decisioni della Lega: «Tutti noi allenatori la pensavamo allo stesso modo, ma abbiamo dovuto andare avanti, senza alcuna voglia.