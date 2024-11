Agatha All Along | che futuro attende il personaggio di Jennifer Kale?

Leggi tutto su Cinefilos.it

All: cheildi? Nel penultimo episodio diAll, è stato rivelato che la Strada delle Streghe è stata creata da Billy Maximoff. Tuttavia, abbiamo anche scoperto cheHarkness era responsabile di aver legato, facendole recuperare quei poteri perduti quando il loro legame è stato spezzato. L’ultima volta che abbiamo visto Jen, è emersa dalle profondità di Westview ed è volata via. Parlando con Collider, Sasheer Zamata ha raccontato cosa avrebbe pensato il suodella rivelazione che la Strada non era reale. “Lei se ne va e basta. Se ne va e basta dalla Strada e dice, ‘Me ne vado da qui.’ Penso che sarebbe furiosa se scoprisse che Teen, tra tutte le persone, ha fatto passare tutti in quell’inferno”, ha spiegato l’attrice.