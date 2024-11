Oasport.it - Vincere 10 gare (su 19) e perdere un Mondiale? I rimpianti enormi di Bagnaia

Il successo odierno in Malesia accentua sicuramente idi Francesco, ormai ad un passo dalla sconfitta nel duello per il titolo con Jorge Martin nonostante un bilancio di 10 vittorie su 19disputate sin qui in stagione. Un ruolo di marcia straordinario, con pochi precedenti nella storia della MotoGP, che a meno di clamorosi colpi di scena non sarà comunque sufficiente per aggiudicarsi ilnel 2024. Lo spagnolo del team Pramac si presenterà infatti all’ultimo round di Barcellona (l’ufficialità della sede dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore) con un vantaggio abbastanza rassicurante di 24 punti su Pecco nella classifica generale, grazie ad una maggiore costanza di rendimento nell’arco dell’intero campionato e soprattutto ad un rendimento nettamente superiore nelle Sprint.