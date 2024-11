Liberoquotidiano.it - "Vatti a rivedere tua sorella!": Selvaggia Lucarelli sbrocca contro Massimiliano Ossini

Altro giro e altra puntata di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. E, ovviamente, altre polemiche in cui si ritrova invischiata, il tutto nella puntata del programma danzereccio, la sesta di questa stagione, andata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di sabato 2 novembre. In questo caso, le tensioni e i veleni disi riversano su, secondo a scendere in pista dopo le critiche per il "Jack Sparrow" proposto la scorsa settimana. Critiche che lo hanno spinto a reagire in modo asprola giuria. Abbandonando il suo consueto aplomb,ha picchiato duro: "Bisogna sempre motivare e mai demotivare. Gli aggettivi che vengono utilizzati fanno male. Non è questo Ballando".