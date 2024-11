Lanazione.it - Pieve, l’ultima pagina del diario. Una "parete" per chi non c’è più. L’omaggio nei giorni dei cimiteri

"Mi trovo a camminare con i piedi piantati su una terra che tu non puoi più calpestare. Passano gli anni ma il dolore è sempre lì e ogni tanto apre una voragine dove vorrei sprofondare con la nostalgia di te". Cresce ladei ricordi. Non siamo al cimitero, dove pure in queste ore il cuore della memoria batte forte. Siamo a, nel paese dei diari. Ce ne sono diecimila che parlano o si materializzano nel museo più creativo del mondo: spingi un pulsante e la voce di chi ha scritto si materializza davvero. Ma il mondo dinon si accontenta e va oltre. Oltre i soliti musei. Come? Con la "delle care persone"". Scritto minuscolo, nel rispetto geloso di una dimensione che parte piccola ma è grandissima. Vuoi lasciare per sempre un segno indelebile di chi non c’è più? Un clic ed è fatta.