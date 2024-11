Bergamonews.it - Lookman Spaccanapoli! L’Atalanta fa tris ed espugna ancora il Maradona

Rispetto allo scorso 30 marzo, vigilia pasquale, quandoaveva vinto 0-3 a Napoli, è cambiato il mondo. A Bergamo è arrivata un’Europa League che non c’era, i protagonisti di quel pomeriggio non ci sono, chi per ragioni di mercato (Miranchuk e Koopmeiners) e chi per infortuni (Scamacca). Alin panchina siede Antonio Conte, i partenopei non sono una squadra in crisi profonda ma la capolista della Serie A. Tanto è cambiato, ma qualcosa è rimasto uguale: l’esito finale. 0-3.centra la quinta vittoria consecutiva in campionato, indubbiamente la più prestigiosa di questo filotto. “Bisogna giocarle le partite prima di mettersi in bocca certe parole” aveva detto Gasperini. Ora non ci sono dubbi che il termine sia più che appropriato: Genoa, Venezia, Verona, Monza e ora, appunto, Napoli.