LIVE Maratona New York 2024 in DIRETTA: fasi finali con Tola e Obiri che cercano la doppietta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:50 Si decide qui ladi Newfemminile. 3 km e 200 metri all’arrivo con il bellissimo sfondo di Central Park che accompagna le tre atlete di testa. 16:47, Cheruiyot e Chepkirui. Questo il terzetto che comanda la kermesse femminile dopo 38 km.con le tre atlete che si sfideranno per il successo. 16:44 Sono in 5 invece a contendersi la gara maschile, cone Chebet che continuano a dettare il ritmo seguiti dai keniani Korir, Kamworor e Kipchumba. 16:41 Si stacca Kiplagat e restano dunque in quattro a giocarsi la vittoria delladi New. In difficoltà anche Chumba. 16:39 Poco più di 6 km all’arrivo della gara femminile. Il terreno per l’attacco decisivo c’è, con ancora ulteriori saliscendi previsti fino alla linea del traguardo. 16:36 Superate le due ore di gara nella competizione femminile.