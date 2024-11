Inter-news.it - Inter-Venezia 1-0, pagelle: Lautaro Martinez bis, Dimarco speciale

Leggi tutto su Inter-news.it

L’contro ilcon il risultato di 1-0. In gol, che ritrova la rete in Serie A a San Siro dopo 249 giorni. Ledel match dello Stadio San Siro di Milano. YANN SOMMER 7: Se contro la Juventus, nell’ultima volta che l’aveva preso gol, non era stato così impeccabile, contro ilfa vedere a tutti di che pasta è fatto. Due parate eccezionali, prima su Gaetano Oristanio e l’altra su Joel Pohjanpalo.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6: Attento e concentrato durante le folate di Haps a sinistra, che viene contenuto anche grazie all’aiuto di Dumfries. Il francese, dopo lo spezzone contro l’Empoli, ritrova la maglia da titolare e gioca alla grande. STEFAN DE VRIJ 6: Probabilmente si tratta di una delle ultime partite da titolare per de Vrij, visto che Acerbi è ormai rientrato.