Ecco con chi si è allenato Jannik Sinner | una scelta che la dice lunghissima

Con l'obiettivo più ambito sempre più a portata di mano, la prima vittoria di peso in Italia,si prepara ad affrontare il suo grande momento alle ATP Finals di Torino. L'arrivo è previsto oggi, domenica 3 novembre, giorno in cui inizia ufficialmente la sua "missione Finals". La settimana sarà intensa, scandita da sessioni di allenamento e impegni mediatici prima dell'inizio del torneo, fissato per il 10 novembre. Ieri, sabato 2 novembre,si ècon Rocco Piatti, giovane promessa del tennis e figlio del suo exre Riccardo Piatti, con cui ha collaborato fino al 2022. Un allenamento dal grande valore simbolico: in un certo senso, la strada diè tornata ad incrociarsi con quella di Piatti.