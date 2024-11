Nerdpool.it - Dragon Age: The Veilguard è finalmente disponibile!

Leggi tutto su Nerdpool.it

Electronic Arts Inc. e BioWare hanno annunciato il lancio diAge: The, orasu PlayStation 5 (con ottimizzazioni per PS5 Pro), Xbox Series XS e PC tramite Steam, EA app ed Epic Games Store. Questo nuovo capitolo dell’acclamato franchise promette di offrire tutto ciò per cui la serie è celebre: una trama coinvolgente, luoghi fantastici e compagni leali, immergendo il giocatore in un mondo plasmato dalle sue scelte. Storia e Protagonisti InAge: The, i giocatori prendono il controllo di Rook, un eroe completamente personalizzabile che guida una squadra nel tentativo di fermare Solas, il Temibile Lupo. Solas, deciso a distruggere il Velo che separa Thedas dal mondo dei demoni, libera involontariamente antiche e potenti divinità.