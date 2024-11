Quifinanza.it - Dopo i dazi alle auto cinesi Saic Motor denuncia Bruxelles alla Corte di giustizia Ue

La spinosa questione deieuropei sullefinirà presto all’attenzione delladidell’Ue:, aziendamobilistica con sede a Shanghai, ha annunciato che intenderedi fronte“Curia” per proteggere i propri interessiche l’Ue ha deciso di aumentare le tariffe sui veicoli elettrici costruiti in Cina fino al 45,3%.Ue sulleTutto è iniziato con una serie di indagini in merito agli aiuti di Stato forniti da Pechino agli attori dell’motive made in China.tali studi, l’Europa ha deciso di imporre iCina, scatenando le ritorsioni commerciali di Xi Jinping. Ora arriva anche la mossa di, che lamenta come le indagini della Commissione europea siano “errate nel determinare i sussidi” che sarebbero risultati erroneamente “gonfiati”.