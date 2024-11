Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar allontana ancora il doping: "Non capisco questi sospetti"

Roma, 3 novembre 2024 - Quando nelc'è di mezzo un dominio netto e incontrastato, i, retaggio di un'era passata ma non lontanissima, non mancano mai. Lo sa bene Tadej, che già qualche settimana fa si era espresso sul tema, affermando senza mezzi termini di non volere mai mettere a rischio la propria salute assumendo sostanze proibite: una replica netta e perentoria che però non è stata sufficiente a chiudere definitivamente laone. "Tocca a noi riconquistare la fiducia" A tornare alla carica stavolta è il quotidiano Le Figaro, al quale lo sloveno è statouna volta lapidario. "Sinceramente nonsul mio conto".