Anteprima24.it - Casertana in emergenza: col Sorrento, sarà la terza in 8 giorni

Tempo di lettura: 3 minutiQuello contro ilil penultimo derby del girone d’andata. I precedenti, non sono andati benissimo. D’altronde, è l’intero girone che, alla, non va benissimo. Col Giugliano c’è stata la sfida di Coppa di categoria post estate, poi c’è stato il pareggio casalingo con la Turris. Con Avellino e Benevento ci sono state due sconfitte, dall’esito uguale per la classifica, ma diverso per il morale: la scoppola con i lupi è stata pesante, ed ha abbattuto gli uomini di Iori, che alla successiva – a proposito di derby – avevano vinto con la Cavese, sì, ma non in modo pulito. Erano importanti i tre punti, che sono arrivati. Col Benevento, laaveva fatto una partita valida, ma, alla lunga, gli esperti uomini di Auteri erano riusciti a portare i tre punti e ad allungare in vetta.