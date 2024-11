Inter-news.it - Buongiorno avvisa: «Inter? Nessun timore. Napoli deve arrivare affamato!»

Ilcapolista, dopo aver perso contro l’Atalanta, dovrà vedersela a San Siro con l’. Alessandrospiega le sensazioni in merito della squadra di Antonio Conte. AVVERTIMENTO? – Alessandroviene in conferenza stampa dopo-Atalanta, terminata con una sconfitta per la squadra di Antonio Conte. Il difensore italiano spiega come i partenopei arriveranno a San Siro domenica prossima per il big match contro l’: «La sfida contro l’è uno stimolo o fonte di? Non ci dev’essereassolutamente. Dobbiamo rialzare subito la testa, metterci a lavorare ea Milano per vincere la partita. Dobbiamoaffamati, arrivando con l’umiltà che ci ha contraddistinto fino ad adesso però con la voglia, la fame e la consapevolezza di poter far male all’e poter vincere la partita».