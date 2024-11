Gaeta.it - Alpinisti in difficoltà sul Cridola: salvataggio notturno per una coppia

Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, si è verificato un intervento di emergenza che ha coinvolto dueinsul, una montagna delle Dolomiti notoriamente impegnativa. I protagonisti della vicenda, una donna di 35 anni originaria di Cavalese e un uomo di 51 anni di Padova, hanno affrontato una situazione critica durante il rientro dalla cima, creando un’importante mobilitazione per il soccorso alpino. La risalita e il problema del rientro I dueavevano iniziato la loro scalata optando per la Via dei Triestini, un sentiero gettonato ma impegnativo che porta alla vetta del. Superata la cima, si sono messi in cammino per tornare, percorrendo il sentiero del Cinquantesimo. Tuttavia, durante la discesa, si sono imbattuti in una corda fissa che ascendeva, ritenendola la via corretta da seguire.