Thesocialpost.it - Alluvione a Valencia, il parcheggio della morte: “Ci sono tanti corpi, impossibile dire quanti”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

“Quelè un cimitero“.queste le drammatiche parole dei sommozzatori militariUME (Unità Militare di Emergenza) cheriusciti a entrare nelsotterraneo dell’enorme centro commerciale Bonaire, nei pressicittà di Aldaya. Completamente allagato, ilsi è trasformato in una trappola mortale per chiunque si trovasse nei dintorni. L’inondazione e poi l’conta dei morti L’inondazione è avvenuta martedì 29 ottobre, di pomeriggio, mentre i negozi di abbigliamento, i ristoranti e i cinema del centro commerciale erano aperti e centinaia di persone affollavano la zona. In pochi minuti, il livello dell’acqua è salito fino a tre metri, sommergendo completamente l’area di, dotata di 5.700 posti auto. Secondo fonti dei soccorsi, riportate dal giornale eldiario.es, le vittime potrebbero essere “incalcolabili”.