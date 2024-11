Oasport.it - WTA Merida 2024, risultati 1° novembre: le semifinali saranno Sonmez-Korneeva e Li-Kudermetova

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Si allinea alleil tabellone di singolare femminile dei Meriba Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sul cemento outdoor dell’omonima città messicana: dopo l’eliminazione di Lucrezia Stefanini negli ottavi di finale, non vi erano altre azzurre rimaste in gara. Nella parte alta del tabellone la turca Zeynep Sönmez infrange i sogni di gloria della padrona di casa messicana Renata Zarazúa, numero 1 del seeding ed ultima testa di serie ancora in corsa, rimontata e battuta con lo score di 3-6 6-3 6-4. Per l’anatolica nel penultimo atto ci sarà la russa Alina, la quale regola l’iberica Sara Sorribes Tormo, che aveva eliminato Stefanini nel turno precedente, con il punteggio di 6-3 6-1. Nella parte bassa del main draw, invece, la statunitense Ann Li liquida l’elvetica Jil Teichmann, sconfitta con un duplice 6-1.