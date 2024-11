Quotidiano.net - Tragedia nel parking al centro commerciale, 'un cimitero'

"Quel parcheggio è un". Sono le prime parole dei sommozzatori militari della Ume che sono riusciti a entrare nel parcheggio sotterraneo, totalmente allagato, dell'enormeBonaire, nei pressi della città di Aldaya. Nel momento dell'inondazione, martedì pomeriggio, i negozi di abbigliamento, i ristoranti e i cinema erano aperti e in zona c'erano centinaia di persone. Anche qui il livello dell'acqua è salito fino a tre metri, e il, con 5.700 posti disponibili, è diventato una vera trappola mortale. Secondo fonti dei soccorsi, citate dal giornale eldiario.es, le vittime possono essere "incalcolabili". Ironia macabra della sorte, come si legge nel sito del Bonaire, iltrasformato martedì in una trappola mortale era "gratis e a tempo illimitato".