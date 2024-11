Tarantinitime.it - Torricella, Bandiera Verde per l’istituto “Del Bene”

Tarantini Time QuotidianoIl sindaco Francesco Turco: “Un prestigioso riconoscimento per tutta la comunità” Per il secondo anno consecutivo sventola aladi Eco-Schools, un prestigioso traguardo che premia il lavoro di docenti e studenti impegnati durante l’anno scolastico a favorire lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e, soprattutto, la diffusione di buone pratiche e stili di vita sostenibili. L’iniziativa, che spinge gli studenti a proteggere attivamente l’ambiente che li circonda modificando le proprie azioni in chiave ecosostenibile, è il frutto di una sinergia tra le istituzioni locali, la comunità scolastica, le famiglie e le associazioni del territorio.