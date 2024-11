Ilfoglio.it - “Spostare gli sguardi in direzione di luoghi non visti o oscurati”. Valentina Furian e l'arte come faro

Nome:Luogo e data di nascita: Venezia, 1989 Galleria di riferimento e contatti social: UNA galleria, Instagram, website L'intervista Com’è organizzata la tua giornata? Difficile inquadrare la mia giornata in qualcosa di ripetitivo e conforme. Un momento chiave è la mattina, la sveglia è molto presto, indipendentemente dall’orario della notte trascorsa. Le prime luci dell’alba sono il momento più energetico dell’intera giornata. Poi vado in studio, luogo che diventa lo spazio e il tempo della ricerca, della produzione, del montaggio video. Passo molto tempo nei miei disegni, ascolto radio o musica, altre volte ho delle visite in studio. Dedico del tempo a cucinare, un momento rilassato e disteso che diventa spesso condiviso.